俳優の吉高由里子が22日、自身のXを更新。撮影の休みを利用し、スタッフやキャストとBBQや花火を楽しんだ“一足早い夏”のひとときを報告した。【写真】BBQ＆花火のショットを添えた吉高由里子吉高は「一足お先に夏を満喫した1日がありました」とつづり、撮影オフの日に「スタッフさんやキャストの皆さんでBBQからの花火」と過ごしたことを明かした。投稿には、夏らしい空気感が伝わる写真も添えられている。夕暮れ時の時間