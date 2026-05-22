元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が21日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）に出演。自身の恋愛事情をぶっちゃけた。同番組で共演するタレント・鈴木紗理奈が「どんな感じなの？最近の恋事情は？」と質問。これまで自身の恋愛観や出会った男性について「実はこう思ってます」「こういうのは最悪ですよね」とあけすけに話している中川は、「しゃべりすぎて、まったく誘われなくな