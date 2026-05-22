文部科学省と連携して同志社国際高を調査した京都府の西脇隆俊知事は、記者会見で「著しく適切さを欠いていた。二度と悲惨な事態を招くことのないよう是正する必要がある」と述べた。私立校を所轄する立場として同校に指導通知を出す。