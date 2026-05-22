「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）広島が今季初の２カード連続勝ち越し。六回、小園海斗が同点適時三塁打を放ち、さらに相手失策で生還し逆転した。先発・玉村昇悟投手は６回６安打１失点の好投で今季初勝利をあげた。試合後の新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−先発・玉村が好投。「相手のエースと投げ合って、点は取られはしたけど、最少失点で粘ってくれたので、ナイスピッチン