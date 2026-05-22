警察官などを装い77歳の女性から現金100万円などをだまし取ったとして、指定暴力団住吉会系「幸平一家」傘下組織の組員の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは住吉会系「幸平一家」傘下組織の組員・浜田琉晟容疑者（25）です。浜田容疑者は今年2月下旬ごろ、何者かと共謀し、大分県警の警察官などを装って「犯罪に関与してないかあなたの現金を調べる」などと東京・中野区の女性（77）にウソを言い現金100万円などをだまし