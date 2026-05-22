JR秋田駅西口の緑屋ビルなどがあるエリアに、複合ビルが建設される見通しであることが分かりました。ビルには共同住宅や事務所などが入り、13階建てとなる予定です。JR秋田駅西口の再開発をめぐっては、1974年に県が都市計画を決定し、整備が進められてきましたが、緑屋ビルなどがあるエリアは手つかずの状態でした。こうした中、大阪の京阪電鉄不動産が、共同住宅や事務所、店舗などが入る複合ビルを建設する予定であることが秋田