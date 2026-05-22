21日午後、秋田市の秋田自動車道で大型バイクがワイヤロープに衝突する事故があり、運転していた59歳の男性が死亡しました。事故があったのは秋田市濁川の秋田自動車道の下り線です。県警高速交通隊の調べによりますと、21日午後3時半ごろ、秋田中央IC方向から秋田北IC方向に走っていた大型バイクが進行方向右側のワイヤロープに衝突しました。この事故で、大型バイクを運転していた群馬県藤岡市のアルバイト、新井誠