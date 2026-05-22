5月5日に開幕したAFC U17アジア杯サウジアラビア2026は22日にU-17日本代表とU-17中国代表による決勝戦を迎える。前日の21日には両チームの監督・選手が参加する公式記者会見も実施され、日本からは小野信義監督とMF北原槙(FC東京)が登壇した。小野監督はこの席で「隣にいる北原が2点くらい取ってくれるはず」とジョークを飛ばし、それを受けた北原もまた「2点取って優勝したい」とコメント。また、小野監督は「相手どうこう