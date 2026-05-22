日本ケミコンが一時ストップ高まで買われた。同社はきょう、車載ＳＲＳエアバッグ装置及びＡＩサーバー用途に最適なリード形アルミ電解コンデンサー「ＬＢＹシリーズ」を開発したと発表。これが材料視されたようだ。 ＬＢＹシリーズは、新開発の高倍率アルミニウム電極箔を採用することで、従来シリーズに比べて最大約２３％の高容量化を実現。既にサンプル対応中で、９月から量