テックファームホールディングスはしっかり。２１日取引終了後、りそな銀行が展開する法人向け決済サービス「ＦｌｅｘＰａｙＤｉｒｅｃｔ」の開発を支援したと発表した。同サービスは請求書の確認から支払い完了までを一つの業務ソフト上で完結でき、かつ複数の銀行口座を横断して利用できるというもの。テックファムはＤＸパートナーとして要件定義から金融グレードのシステム構築ま