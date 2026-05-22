「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１１時現在で、クボテックが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でクボテックは小動き。同社は東証スタンダード市場の上場維持基準のうち「流通株式時価総額１０億円以上」に達しておらず、１０月１日付で上場廃止となることが決まっている。株価は冴えない動きを続けており、売り予想数の上昇につながったようだ。