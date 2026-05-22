２２日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反落した。日銀の早期利上げ観測が広がり、円債相場の重荷となった。 日銀の小枝淳子審議委員が２１日の講演で、政策金利を適切なペースで引き上げ、物価高対応を進めることが適切、との認識を示した。これを受け、６月の金融政策決定会合での利上げシナリオが一段と強く意識されるようになった。前日のニューヨーク市場では原油相場の上昇一服を受けて長期