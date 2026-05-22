20th Centuryが、6月5日よりスタートする全国ツアー『20th Century Live Tour 2026 ～唄う人 踊る人～』の開催を記念し、毎週異なるテーマのもと、これまでのライブ映像作品の中から選りすぐりのパフォーマンス映像をYouTubeチャンネルで公開する。 （関連：【映像あり】20th Century、2023年のライブツアーで披露した「Shelter」ライブ映像） 第1週目のテーマは“踊る人”