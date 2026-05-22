RB大宮アルディージャは21日、2026-27シーズンのユニフォームを発表した。大宮はこれまでアンダーアーマーのユニフォームを着用していたが、来季からアディダスブランドのユニフォームを着用する。新1stユニフォームのデザインコンセプトは「Sonic Boom」。クラブは「ネイビーのボディに走る、5本のオレンジの閃光がクラブカラーを表現。それは、クラブが音速で駆け抜けた軌跡であり、同時に、五街道へと繋がる大宮の象徴で