人と近づく場面や、暑い季節になると特に気になるわきのニオイ。デオドラントを使ってもなかなか改善されない場合、それはワキガ（腋臭症）が原因かもしれません。 ワキガは、体質的に出やすい汗の成分が、皮膚の常在菌によって分解されることで独特なニオイを生んでしまう状態です。自覚しにくいこともありますが、気になるときは適切な対策を知っておくことが大切です。 この記事では、自分でできるワキガ対策をわかりやすく解説