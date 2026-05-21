「アニエスベー（agnès b.）」が、展覧会「agnès b. on aime le graff!! _50年、ストリートとともに」を東京・渋谷のPARCO MUSEUM TOKYOで開催する。期間は5月22日から6月8日まで。開催前日の今日、関係者向けに内覧会を行い、いち早くその内部を公開した。【画像をもっと見る】創業デザイナーのアニエス・トゥルブレ（Agnès Troublé）は、1976年のブランド創設当初より、ブラッサイ（Brassaï