木村拓哉の私服ショットが、「こなれ感が半端ない」「ラフなのにかっこよすぎる」と話題だ。デニムやスウェットといったカジュアルなアイテムも、さらりと自分のものにしてしまう着こなしはさすがの一言。木村のInstagramに投稿された写真の中から、大人の余裕やセンスが漂う私服ショットを厳選して紹介する。 写真：木村拓哉の“かっこよすぎる”私服ショット（全7投稿） ■映画館で見せた！黒ブルゾン×デニムのラフコӦ