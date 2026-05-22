【写真】高橋恭平の胸元はだけた白シャツ姿など『anan』アザーカット／表紙＆中吊り なにわ男子の高橋恭平が、5月20日発売の『anan』2496号に初のソロ表紙で登場。自身のInstagramでアザーカットを公開した。 ■『anan』初表紙の高橋恭平、魅力満載のアザーカットを披露 5月20日発売の『anan』2496号に初のソロ表紙で登場した高橋。「たまたま撮ってたアザーだよん」と添えて、計6点の写真を公開。