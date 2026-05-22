22日前引けの日経平均株価は続伸。前日比1410.47円（2.29％）高の6万3094.61円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は725、値下がりは798、変わらずは40。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を535.01円押し上げ。次いでファストリ が144.82円、東エレク が109.62円、ファナック が84.48円、ＴＤＫ が79.45円と続いた。 マイナス寄与度は16.95円の押し下げで東京海上 がトップ。以下、