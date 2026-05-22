22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.5％減の2803億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.3％減の2273億円だった。 個別ではグローバルＸＳ＆Ｐ５００キャッシュフロー 、グローバルＸ中小型リーダーズ－日本株式 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤ