今週は東京競馬場で優駿牝馬（オークス／芝2400m）が行われる。樫の女王の座をかけた18頭が東京芝2400mの戦いに挑む。ここでは、過去10年からドリームコアとアランカールにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■ドリームコアに“10年中9年で馬券内”データ クイーンカップ勝利から臨んだ桜花賞は9着。そこから巻き返しを期するのがドリームコアだ。当時は初の関西圏か