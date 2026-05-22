22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数339、値下がり銘柄数205と、値上がりが優勢だった。 個別ではアストロスケールホールディングス、データセクション、ＨＰＣシステムズ、ブランディングテクノロジーがストップ高。ＴＭＨは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ジェイドグループ、シャノン、アクセルスペースホールディングス、エクサウィ