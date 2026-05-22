リンクをコピーする

22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ150838 6.6 65350 ２. 野村日経平均 18896 1.9 65980 ３. 日経Ｄインバ 16939-9.33298 ４. 楽天Ｗブル 1233621.5 77960