米メディア『ジ・アスレチック』は21日（日本時間22日）、今季不調のベテラン選手を特集。レッズなどでGMを務めたジム・ボウデン氏が8人のスターを分析した。最初に名前が挙がったのが、現在33歳パドレスのマニー・マチャド内野手。ここまで打率.172、出塁率.272、OPS.603というキャリア最悪レベルの不振に陥っている。 ■元GMボウデン氏の見立ては…… ボウデン氏は、今季不調のベテラン8人を分析し「単なるスラ