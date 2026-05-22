5月29日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ＳＬマンとリトルジョーカー』まほうの、れんしゅうをしている、リトルジョーカーの、ストレートと、フラッシュ。トランプのくにから、やってきて、ふたりで、ＳＬマンの、おてつだいを、することに！でも、なかなか、うまくいかないみたい。そこへ、ばいきんまんが、やってきて、たいへんなことに！ほかに…『おやこどんちゃんといなりずしのみこと』げんきいっぱいの、お