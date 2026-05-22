地元の自然環境を守ろうと大分市の小学生が22日、近くの大野川を訪れアユを放流しました。 【写真を見る】小学生が近くの川にアユ2000匹放流「いつまでも自然豊かな大野川に」大分 大分市立松岡小学校では、地元の大野川の歴史や環境について子どもたちに理解を深めてもらおうと、26年前からアユの放流をしています。 4年生およそ160人が22日、地元の漁協の組合員に手伝ってもらいながら2000匹を放流しました。今回放流された