「ヤンキース０−２ブルージェイズ」（２１日、ニューヨーク）ブルージェイズが快勝し２連勝。ヤンキースとの４連戦を２勝２敗のタイで終えた。岡本和真内野手は「４番・三塁」で出場。４打数無安打だった。初回の第１打席は空振り三振。四回の第２打席は三ゴロ、六回の第３打席は中直だった。八回の第４打席は空振り三振に倒れた。守備では１点リードの六回に好プレーを披露。２死一、二塁のピンチでゴールドシュミットの