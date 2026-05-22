お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（51）が21日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。お金のプロぶりを発揮した。合格率約15％の難関とも言われるファイナンシャルプランナー（FP）1級の資格を持ち、その知識を生かしてお金に関する著書も発売する八木。この日は「お金の大人塾」と題し、後輩「スマイル」のウーイェイよしたに、知ったら得するマネー術を伝授した。現在は4年前に購入し