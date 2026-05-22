◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第2日（2026年5月22日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）第2ラウンドは午前11時18分、降雨によるコースコンディション不良のため中断となった。選手はクラブハウスに引き揚げる。この日は競技開始が雷雲接近のため2時間30分遅れて、午前9時30分に第1組がスタートした。日没サスペンデッドとなることが濃厚だ。