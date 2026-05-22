女優志田未来（33）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜午前0時45分）に出演。「あざとい」というワードへのイメージについてコメントした。番組MCの南海キャンディーズ山里亮太が「あざといってどんなイメージがありますか」と質問。志田は「共感できない男性が多いなぁ、と思いながら、結構拝見してます」と話した。山里は「あらら、トーンこそあれですけど、けっこうスパイシーなご意見で」と返し、「これでキュン