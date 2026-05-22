「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）８番（打者）を封じて、粘って難敵に投げ勝った。広島先発・玉村昇悟投手が今季３度目の登板で６回６安打１失点にまとめ初勝利をつかんだ。マウンドを降りた直後の六回裏に攻撃陣が逆転に成功しての白星ゲット。「ラッキーっていうか…。『ありがとうございます』って感じ」とはにかんだ。初回から４イニング連続で走者を背負った。対する相手先発・東は立ち上がりから安