【「DJMAX RESPECT V」POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -blue-】 開催期間：5月22日～6月7日 場所：MAGNET by SHIBUYA1095F／AMNIBUS STORE -blue- NEOWIZが提供するリズムゲーム「DJMAX RESPECT V」とアルマビアンカが運営する店舗「AMNIBUS STORE -blue-」とのコラボレーションイベント「『DJMAX RESPECT V』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -blue-」が5月22日か