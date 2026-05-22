BTSが、23、24、27、28日の4日間、米ラスベガスの「アレジアント・スタジアム（Allegiant Stadium）」で「BTS WORLD TOUR“ARIRANG”IN LAS VEGAS」を開催する。スタンフォードでの3日間のコンサートを終えたばかり。今度の公演前後には「BTS THE CITY ARIRANG−LAS VEGAS」が開催される。コンサートと都市インフラを連携させたプロジェクトで、ラスベガス観光局とのコラボにより、さらに進化したプログラムを提供する。特に「ARIR