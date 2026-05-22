元トルコ代表イルハン・マンスズ氏甘いマスクで人気を集めたサッカーの元トルコ代表FWの近影に注目が集まっている。20日（日本時間21日）に、トルコのインスタンブールで開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝に登場。発見したファンからは「随分貫禄出た」「イケオジだなぁ」などの声があがっている。英プレミアリーグのアストン・ビラと、日本代表MF鈴木唯人が所属する独フライブルクが共に初優勝をかけて戦った決勝戦。試