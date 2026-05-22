トンボ鉛筆は、ノック加圧式0.7mm油性ボールペン「エアプレス」の新色「フィールドギアカラー」3色を2026年5月28日から順次発売します。新色はベージュ、ブルーグレー、カーキで、販売中のフルブラック、クリア、イエローと合わせて計6色展開となります。実売価格は各770円（税込）。 「エアプレス」（フィールドギアカラー） 記事のポイント 屋外や上向き筆記、湿った紙への書き込みなど、タフなシーンでの使用に最適な