岡田将生と染谷将太がダブル主演する『田鎖ブラザーズ』（TBS系）。実は、かなり異質な視聴率を叩き出しているのだ。時効が成立している31年前の両親殺害事件の犯人を追う兄弟が主人公。兄（岡田）は刑事、弟（染谷）は検視官となり、管轄で起こる事件を警察官として捜査しつつ、両親を殺した真犯人を独自に探し続けている。本作はTBS系の金曜ドラマで放送された『アンナチュラル』（2018年）、『MIU404』（2020年）、『最愛