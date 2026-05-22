【くら寿司×アニメ「呪術廻戦」コラボキャンペーン】 開催期間：5月15日～6月21日 ※無くなり次第終了 日本の伝統食である寿司を手軽に楽しめる「くら寿司」。日本では47都道府県すべてに店を持つ回転寿司チェーン店で、通常店舗に加え、ワンランク上の回転寿司「無添蔵」も展開中。「無添蔵」新宿店が7月上旬に開業するなど、続々と店舗数が増えている。