Spotifyとユニバーサル・ミュージック・グループ(UMG)が、録音された音楽および音楽出版物についての画期的な契約を交わしたことを発表しました。契約に基づき、Spotifyに参加しているアーティストの楽曲をファンがライセンス付きでカバーしたりリミックスしたりできるAI活用のツールをSpotifyが提供できるようになります。Spotify and Universal Music Group Announce Landmark Licensing Agreements for Fan-Made Covers and Rem