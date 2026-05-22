映画『きれっぱしの愛』より、小林聡美がナレーションを務めた本予告と新場面写真が解禁された。【動画】『かもめ食堂』小林聡美によるナレーション『きれっぱしの愛』本予告第78回カンヌ国際映画祭への正式出品を経て、第98回アカデミー賞アイスランド代表作としても選出された本作。アイスランドのフリーヌル・パルマソン監督が描くのは、片田舎に暮らす、ごく普通の家族のささやかな日常。アーティストでシングルマザーの母