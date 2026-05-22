日本未上陸だった幻の映画『5‐25‐77 あの日の映画少年たちへ』が、BS10プレミアムにて5月25日20時に独占日本初放送される。本作より予告編、宇多丸（RHYMESTER）からの推薦コメントが到着した。【動画】ノスタルジーを誘うSF映画オタク少年の青春！映画『5‐25‐77 あの日の映画少年たちへ』予告映像本作は、映画が好きで堪らなかったアメリカの田舎町の少年がハリウッドを目指すようになるまでを、『2001年宇宙の旅』『未