見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第40回）が22日に放送され、夫・元彦（谷田歩）の言葉をきっかけに千佳子（仲間由紀恵）が大きな決断を下すとネット上には「あー素敵な夫婦だっ」「ご夫婦の愛に涙ポロポロ」「涙がとまらん」などの声が集まった。【写真】千佳子（仲間由紀恵）について話すりん（見上愛）と元彦（谷田歩）帝都医科