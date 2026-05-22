◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２２日、栗東トレセンベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、ＣＷコースを単走。雨で馬場状態が悪いなか、馬なりのまま、５ハロン７０秒８―１２秒３を計時した。斉藤崇調教師は「競馬を使ったばかりですし、単走でさらっと。道中の折り合いも良かったです。ムキになる面がマシになり、整ってきました