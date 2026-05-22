⼤泉 洋の芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」（8月12日リリース）収録曲に、スキマスイッチが書き下ろした「みんなのYEAH!!!」が収録されることが明らかになった。新曲「みんなのYEAH!!!」は、今月末からスタートする初のアリーナツアー＜芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-＞を見据えて制作され、大泉からのリクエストで3人での打合せから始まり、スキマスイッチの2人によって、ライブで盛り上