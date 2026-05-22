小泉進次郎防衛相が2026年5月21日、Xで「議員会館への資料配布の実態」を明かし、業務改善について報告した。なかには「誰もがインターネットで簡単に入手できる情報も含まれます」「今、防衛省では職員一丸となって業務改善に取り組んでいます」と切り出した小泉氏。「防衛省の業務は増大の一途を辿っています」と明かし、「職員の負担を軽減し、本来やるべき仕事に集中できる環境を整えることは国防に直結する重要な課題だ」とつ