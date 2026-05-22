昨年５月に第１子男児を出産したモデルで女優の大政絢（３５）が、２２日までに自身のＳＮＳを更新。息子との写真を公開した。インスタグラムに「Ｍｙｓｏｎｔｕｒｎｅｄｏｎｅ」と書き始め、息子が１歳になったことを報告。手をつなぐ後ろ姿やバースデーケーキ、一緒に座る足の写真などを載せ、「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい１歳の節目でしたいつも幸せをあ