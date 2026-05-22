ブラジル1部ボタフォゴのニュートンに、日本国内のクラブから関心かブラジル1部ボタフォゴに所属するMFニュートンに対して、日本国内のクラブから関心が寄せられていることが分かった。ボタフォゴ専門メディア「FogaoNET」が報じている。チームは現地時間5月20日に行われたコパ・スダメリカーナのインデペンディエンテ・ペトロレロ戦に3-0で快勝。直近のリーグ戦でもコリンチャンスを3-1で下すなど好調を維持するなか、移籍市場