シント＝トロイデン山本理仁がフライブルク移籍へ近づいていベルギー1部シント＝トロイデンに所属するMF山本理仁がドイツ1部フライブルクへの移籍に近づいている。現地時間5月21日、ベルギー紙「Nieuwsblad」が報じた。昨季のヨーロッパリーグで準優勝を果たした強豪への移籍について、同紙は「約800万ユーロ（約13億2000万円）の金額が関係している」と伝え、具体的な移籍金とともにステップアップの動向を大々的に報じている。