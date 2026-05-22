早川のセーブ「これぞ日本代表」鹿島アントラーズは、J1百年構想リーグの最終節を待たずにEASTの首位を決めた。第17節のジェフユナイテッド市原・千葉戦では、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表にも選出されたGK早川友基がビッグセーブを見せ、シーズン10度目のゼロ封を達成している。鹿島はMF荒木遼太郎とFW師岡柊生のゴールで2-0の勝利を収めるなか、守護神の早川にも見せ場があった。Jリーグ公式YouTubeチャンネルは、