映画「Michael／マイケル」の公開を記念して、ベストアルバム「マイケル・ジャクソン＆ジャクソン5 ―ザ・ベスト―」が発売となった。20日にリリースされたこの作品には「ABC」「アイ・ウォント・ユー・バック(帰ってほしいの)」「アイル・ビー・ゼア」など、モータウン時代のヒット曲が収録されている。 【写真】マイケルさん含む家族写真で追悼亡くなったジャクソン5メンバー