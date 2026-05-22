投げては5回無失点、打っては先頭打者アーチ。ドジャースの大谷翔平（31）が日本時間21日、4月23日以来、約1カ月ぶりに「リアル二刀流」でパドレス戦に出場し、4勝目をマーク。今季8号本塁打を放つなど、勝利に貢献した。【もっと読む】ドジャース黄金時代に暗雲のワケもっとも、投手大谷としては、今季最少の5イニングで降板。防御率は0.73と驚異的な数字ながら、規定投球回には到達できず。本人は前回登板からこの日までの1